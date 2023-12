Frana Capolungo, giovedì la riunione Comune-Regione per trovare i fondi per ricostruire la falesia

A che punto siamo con i lavori per la frana che ha interessato Capolungo nell'ormai lontano 2014? A fine novembre il tribunale civile di Genova ha indicato la messa in sicurezza degli edifici come il primo intervento da fare: la progettazione è già pronta, costata 550mila euro. E giovedì prossimo ci sarà un incontro in Regione, a cui parteciperà anche l'amministrazione comunale, per reperire insieme le risorse per l’intervento (che riguarda beni di proprietà in gran parte del demanio marittimo e nella parte restante di privati) stimate in dieci milioni di euro.

A sollevare il tema, in consiglio comunale, sia Cristina Lodi (Azione) sia Paolo Gozzi (Vince Genova). Il vicesindaco Pietro Piciocchi ha ripercorso la storia recente: "C’era stato da parte nostra un tentativo di transazione la scorsa primavera che non aveva prodotto alcun risultato. Abbiamo deciso di attendere questa sentenza, che sapevamo essere imminente, per chiarire la natura dell’intervento che si sarebbe reso necessario. La sentenza ha avuto il merito di avere definito da un lato le somme da risarcire ai privati, rispetto alle quali metteremo il massimo impegno per procedere alla liquidazione di quanto dovuto e stabilito dal giudice; dall’altro, ha chiarito le responsabilità degli enti coinvolti. Con tutto il rispetto per il giudice che l’ha emessa, la sentenza che ha definito completamente esenti da responsabilità le amministrazioni proprietarie, non ci convince".

Il Comune esercita funzioni di manutenzione di competenza del demanio marittimo attraverso un regie di sub-delega, ha spiegato Piciocchi, ma la funzione statale va esercitata secondo il principio della correlazione tra funzioni e risorse: "Per questo, la sentenza in oggetto non riguarda solo Capolungo ma costituisce un precedente delicatissimo che ha già cominciato a essere attenzionato dal mondo degli enti locali. Un problema che porremo in sede giurisdizionale. Non si può pensare che gli enti locali vengano gravati di impegni così gravosi". Anche perché l’intervento di ricostruzione della falesia di Capolungo costerà non meno di 10 milioni di euro: per questo la giunta ritiene importante che la responsabilità sia condivisa con la Regione.

Nel piano triennale dei lavori pubblici, si trova già l'intervento di protezione della falesia dall’erosione costiera a tutela della pubblica incolumità: "Ad esso - continua Picciocchi - si aggiungerà quello, molto impegnativo, di ricostruzione della falesia che sarà concordato nei prossimi giorni con la Regione. Infine, per quanto riguarda i tempi per la liquidazione dei risarcimenti, ciò avverrà a breve. Un’ultima doverosa riflessione sulla sentenza che, da una parte, ha affermato il principio di co-responsabilità con Regione Liguria, dall’altra ha dato la possibilità al Comune di rivalersi sull’assicurazione, cosa che nel contesto transattivo sarebbe stata esclusa".