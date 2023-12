Ferrovie, nuovo blocco totale: previsti bus sostitutivi ma impiegheranno più tempo, e con meno posti

Sono arrivati i dettagli sui bus sostitutivi relativi al nuovo blocco totale delle ferrovie che - dopo aver riguardato il ponente per diversi weekend - coinvolgerà stavolta il tratto tra Genova e Campo Ligure tra giovedì 28 novembre e domenica 7 gennaio. Dunque, questa volta, si parla di una decina di giorni consecutivi di collegamenti tagliati tra la città e la Valle Stura.

I lavori, dovuti al potenziamento infrastrutturale del nodo di Genova, causeranno dunque modifiche alla circolazione dei treni regionali: è prevista la riprogrammazione del servizio con bus tra le stazioni di Campo Ligure-Masone e Brignole e viceversa, con fermata a Cornigliano, Sampierdarena e Principe ma dovranno essere prese in considerazione modifiche degli orari con aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. Orari e fermate dei bus si potranno consultare come sempre sul sito di Trenitalia.

Memore dell'esperienza degli scorsi fine settimana, con grandi disagi tra Cogoleto e Sestri Ponente, Rfi ricorda anche che i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto: "Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio".

