Nuovi semafori, illuminazione potenziata e marciapiedi: tutti i lavori da marzo per limitare gli incidenti

Illuminazione insufficiente e attraversamenti pedonali poco segnalati: queste, in sintesi, per il consigliere comunale di FdI Franco De Benedictis, le principali cause degli incidenti stradali in città di notte.

“Le giornate si stanno allungando – dice il consigliere – ma arriviamo alle 18 con diverse strade ancora al buio, la programmazione dell’accensione delle luci non è regolare”.

Poi c’è la questione degli attraversamenti pedonali: “In via Donghi nelle serate di pioggia o di macaia non si vedono le strisce - dice De Benedictis -. Poco lontano c’è via Torti con gli attraversamenti pedonali dinamici e lì le cose vanno meglio, ma da altre parti c’è davvero bisogno di intervenire”.

Vale la pena ricordare che in questi ultimi anni, sull’intero territorio comunale, sono stati sostituiti tutti i vecchi corpi illuminanti, rimpiazzati da nuove lampadine a led in linea con le più recenti normative europee, che hanno contrastato l’inquinamento luminoso e risparmiato il 70% dell’energia. Ma non solo, perché prossimamente City Green Light farà partire una campagna di verifica a tappeto sui parametri di illuminazione per verificarne l’efficienza.

"Per quanto riguarda gli attraversamenti pedonali - risponde l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente - è in atto una campagna di potenziamento delle infrastrutture per aumentare la sicurezza e l’illuminazione degli attraversamenti pedonali".

Gli interventi da marzo per migliorare gli attraversamenti

I lavori, previsti a partire dal mese di marzo, consisteranno in:

Installazione impianti semaforici pedonali:

Corso Armellini altezza Istituto Chiossone; via Ippolito d'Aste/via Fiasella; via Barabino/via C. F. Aprile; via Brigata Liguria/via Ippolito d'Aste; via Cavallotti altezza civico 23; Lungobisagno Istria altezza I.I.S.; via Donato Somma/viale Colle degli Ulivi.

Installazione illuminazione potenziata attraversamenti pedonali:

Via Gallino altezza civico 19; via Carrara altezza chiesa; via Reta/via Barchetta; corso Montegrappa/largo Giardino/via Montaldo; piazza Martinez altezza scuola G. Marconi, civico 46 e civico 3; via Bologna altezza chiesa San Marcellino lato mare; corso Montegrappa altezza campi Zerbino; via Fereggiano/largo Merlo; via Fereggiano altezza civico 45; via Venezia altezza via Bologna; via Montaldo altezza civico 30R, 187R e 15; via 5 Maggio altezza civico 35; via Vezzani civico 66R; viale Carlo Canepa altezza via Casati, civico 12R; via Campomorone altezza civico 119; via Pisa/via Bruno; via Toti/piazzale Parenzo; via Buffa altezza scuola; via Buffa/via Poerio; via Ovada/via Lemerle; via Buffa/via Laigueglia.

Realizzazione nuovi tratti di marciapiede:

Via Borzoli altezza piazzale G. Muratore, G.P.L. Retitalia; via Assarotti altezza civico 7, 57, 116C.