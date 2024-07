San Fruttuoso tra lavori e disagi viabilità, l'ira dei cittadini: "Pronti alla raccolta firme"

Sono pronti ad avviare anche una raccolta firme, se necessario, i cittadini di San Fruttuoso proprietari di garage in via Savelli, a causa dei disagi che stanno arrecando in zona i lavori in via Donaver, iniziati il 2 luglio. Dall'altra parte, però, il presidente del Municipio Bassa Val Bisagno Angelo Guidi si dice disponibile a un confronto con i residenti, per raccogliere osservazioni e valutare insieme possibili correttivi.

Il cantiere dovrà risolvere le criticità statiche della strada, che si regge su una struttura pericolante poco prima della confluenza con via Savelli e via Ferretto. I lavori erano stati annunciati, c'era stato anche un test a febbraio e non erano mancate le preoccupazioni dei cittadini, in ansia sia per le condizioni del muro sia per le pesanti modifiche alla viabilità destinate a ripercuotersi fino al 31 agosto. Sempre che vada tutto bene. Sul caso era stata presentata anche un'interrogazione in consiglio municipale della Bassa Val Bisagno.

Dopo due giorni di cantiere, soprattutto i cittadini con garage in via Savelli (più di un centinaio) si stanno lamentando per il lungo giro che sono costretti a fare adesso, dilatando anche i tempi.

La testimonianza: "Ora 20 minuti per lo stesso percorso di prima, salvo problemi"

"Questi lavori andranno a creare il delirio più totale - dice Claudia Trisoglio Parodi, residente in zona tra i portavoce dei cittadini che si lamentano - anche perché non credo che termineranno in tempo il 31 agosto, in quest'estate segnata dal maltempo".

La cittadina spiega che nell'ultima parte di via Savelli ci sono almeno tre piani di garage con le auto che, prima del cantiere, potevano scendere verso piazza Solari, una cinquantina di metri. Il cancello sopra, oltretutto coincide con la strada frequentata dai genitori che si recano a prendere i figli alla scuola Contubernio D'Albertis.

"Ma bloccando via Savelli per i lavori - continua Trisoglio Parodi - la gente in uscita dai garage e dalla scuola, quando riprenderanno le lezioni, avrà come unico sbocco via Imperiale alla confluenza di via Torti, si creerà un imbuto che bloccherà San Fruttuoso. Già stamattina la situazione era caotica e in auto ho impiegato venti minuti per fare il giro del cantiere, il doppio del tempo che impiegavamo di solito. E dire che era una mattinata relativamente tranquilla: non c'era traffico, non pioveva, non c'erano camion dei rifiuti o autobus a rallentare il percorso, e le scuole sono chiuse. Ma poi cosa succederà?".

I cittadini della zona non escludono la petizione: "Anche i titolari di diversi negozi sotto casa si stanno lamentando, non escludiamo di raccogliere le firme".

Il presidente Guidi: "Disponibili al confronto con i cittadini"

Angelo Guidi, presidente del Municipio Bassa Val Bisagno, contattato da Genova Today, spiega di essere disponibile a un confronto con i cittadini per trovare dei possibili correttivi: "Siamo costantemente in contatto, sia io che l'assessore alla mobilità Sonia Paglialunga, con la Direzione Mobilità e con la polizia locale e siamo disponibili a incontrare i residenti e ad ascoltare le esigenze di tutti".

"Le scelte fatte finora - aggiunge - sono state dettate dall'attività che si è resa necessaria per diminuire il carico in via Donaver. Qualcuno ci ha contestato la scelta di non fare via Donaver in discesa, ma portare ulteriormente auto in una strada che deve averne il meno possibile non ci sembrava una scelta corretta. Ribadisco la piena disponibilità a confrontarmi con le persone per capire se si può rivedere o migliorare qualcosa, perché siamo consapevoli dei disagi, ma è un intervento che andava fatto. Se poi si possono fare delle correzioni io sono il primo a essere contento. Purtroppo, per quello che riguarda anche i mezzi pubblici, non c'erano altre soluzioni rispetto a quella di invertire il traffico in via Savelli, cercando anche di diminuire i disagi sulla riduzione dei posteggi, una situazione già critica in quella zona e a maggior ragione adesso".

"Quando si effettua questa tipologia di lavori - conclude Guidi - bisogna bilanciare tutte le esigenze, comprese quelle strutturali. Per fare un esempio pratico, se in una strada deve passare un autobus è necessario che ci sia lo spazio. Tra l'altro è stato scelto il periodo estivo proprio per cercare di ridurre i problemi per la chiusura delle scuole, e non solo, e sono stato io a chiedere espressamente che l'ordinanza del Comune terminasse il 31 agosto perché entro quella data serviranno delle condizioni diverse".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp