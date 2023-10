Lavoro, via ai cantieri per i centri per l'impiego a Genova

Al via oggi, venerdì 13 ottobre, i lavori di riqualificazione e potenziamento dei locali del centro per l'impiego a Genova, in via Cesarea e via Ippolito d'Aste.

L'investimento complessivo a disposizione per il potenziamento infrastrutturale dell'organico dei Centri per l'impiego, avviato nel 2021, è di circa 30 milioni di euro, di cui oltre 11 milioni destinati all\'ammodernamento delle sedi.

Al termine di tutti i lavori previsti, i Centri per l'impiego della Liguria saranno 14. Nelle sedi di Ventimiglia, Albenga e Chiavari i lavori sono già stati completati negli scorsi mesi. L'investimento previsto per la sede di Genova centro è pari a 490.000 euro e i lavori finiranno la prossima primavera.

"In Liguria, la disoccupazione scende sensibilmente più che nel resto d'Italia, segno che la nostra economia va nella direzione giusta - commenta il governatore Giovanni Toti - con questa prospettiva di crescita, oggi riqualifichiamo un nuovo centro per l'impiego. Si tratta di luoghi che acquistano sempre più centralità e che necessitano di maggiore efficienza. Altrettanto importante è il sistema di garanzia dell'occupabilità del lavoro voluto e inserito nel Pnrr, che ci consentirà di formare nuove professionalità e di indirizzare più persone verso il mondo del lavoro". L'assessore Sartori ricorda che "i Centri per l'impiego sono le sedi per l'attuazione del programma 'Gol' avviato nel luglio 2022 e che, al 30 settembre, vede oltre 27.000 persone inserite in Liguria: manteniamo un passo che ci consentirà di raggiungere gli obiettivi assegnati alla nostra regione".

Nel dettaglio, sono 27.489 in Liguria le persone inserite a oggi nel programma Gol: di queste, 14.597 (83,9% del target) sono quelle in carico per il 2023, mentre sono 3.996 gli utenti a cui è stata fatta una proposta formativa, pari a quasi il 200% dell'obiettivo