Lavori al casello di Pra': "Il semaforo verde dura solo 13 secondi, si creano code infinite"

Semafori che durano pochissimo, disagi e code dovute ai lavori del casello autostradale di Pra', che servono per realizzare il nuovo viadotto di collegamento con il terminal portuale del Psa. L'argomento è stato portato in consiglio comunale da Fabio Ariotti (Lega) che ha parlato dei problemi quotidiani degli automobilisti in quell'area.

"I lavori dureranno fino a novembre - spiega Ariotti - nel frattempo è cambiata la viabilità, sono stati aggiunti alcuni semafori, si tratta sicuramente di un'opera fondamentale ma è necessario prestare attenzione alla viabilità". Tra le segnalazioni principali, i cittadini richiedono la presenza fissa di un vigile soprattutto al mattino, quando il traffico è più intenso. E poi ci sono le code interminabili che si formano a causa del semaforo di via alle Sorgenti Sulfuree con il verde che dura appena 13 secondi, mentre il rosso più di un paio di minuti. "Sono veramente pochi 13 secondi - dice Ariotti - si formano code e c'è rischio di incidenti o di litigi tra automobilisti".

Segnalati dai cittadini, e anche dal consigliere del Carroccio, anche diversi tir che arrivano dal porto e che non rispettano lo stop.

"In questo momento Genova è una fucina di cantieri e tra questi c’è anche quello di Pra’ - ha ricordato l'assessore alla Mobilità Matteo Campora -. I lavori, che dureranno fino a novembre, hanno richiesto tra le altre cose l’installazione di un impianto semaforico tra l’Aurelia e via alle Sorgenti Sulfuree. Per quanto riguarda i possibili interventi di miglioramento della viabilità richiesti dal consigliere Ariotti, già dalla prossima settimana sarà incrementata la segnaletica verticale. Inoltre, è previsto il presidio di due pattuglie della polizia locale tra le 7 e le 10. Gli uffici della Direzione Mobilità sono al lavoro per migliorare la temporizzazione del semaforo di via alle Sorgenti Sulfuree. Saranno i tecnici a valutare se sia possibile incrementare i 13 secondi di durata del verde senza che questo crei problemi agli altri accessi, che in tutto sono quattro. Nei prossimi giorni le comunicheremo l’esito di tale valutazione".