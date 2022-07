Case popolari, lavori di efficientamento energetico in val Polcevera

Al via in questi giorni i cantieri per realizzare le opere di efficientamento energetico degli edifici di edilizia residenziale pubblica di via Brocchi 60 a Genova, grazie alle opportunità offerte del Superbonus 110. Grazie agli interventi verrà migliorata la classe energetica dei 14 alloggi presenti nell'edificio.

Entro i primi di giorni di settembre è previsto l'avvio dei cantieri degli stabili di via Brocchi 52-54-56-58 costituito da 78 alloggi, via Ravel 8-14-46-48/Linneo 163 (106 alloggi), via Ravel 8A-B-12 (13 alloggi) e via Ravel 8C-D-E-F-G-16-18-20 (34 alloggi). L'importo lordo di questa prima "tranche" di interventi è di oltre 14 milioni di euro, per l'efficientamento energetico di 245 alloggi di edilizia popolare.

In tutti gli edifici sono previsti interventi di isolamento termico delle facciate e delle coperture, la sostituzione dei serramenti esterni e la sostituzione delle calderine autonome. Le coperture in cui non è stato previsto l'isolamento termico verranno comunque rispristinate. È previsto un ulteriore investimento di oltre 21 milioni di euro per gli altri edifici di edilizia residenziale pubblica di via Ravel e sugli immobili di via Cechov. Altri progetti definitivi sono in fase di verifica.