Lavori in A10, l'allarme del sindaco di Cogoleto: "È bastato un weekend di sole e si è intasato tutto"

I lavori in A10 provocano infinite code non solo in autostrada ma anche sulla via Aurelia con, come conseguenza, paralisi anche della viabilità interna dei comuni di riviera. Il sindaco di Cogoleto, Paolo Bruzzone, non ci sta e ha scritto una lettera ad Autostrade, al Ministero dei Trasporti e alla Regione Liguria, per chiedere di mitigare i disagi che dureranno presumibilmente ancora mesi.

Il cantiere finito nel mirino è quello che si trova proprio nei pressi del casello di Arenzano - che porta anche a Cogoleto - e che rimarrà attivo fino a marzo, con restringimento di corsia e scambio carreggiata. Un tratto che da percorrere ormai è diventato un incubo, con code perenni che si moltiplicano nelle ore di punta e nei weekend, quando aumenta il flusso delle auto dirette in riviera. "Si tratta di un cantiere che potrebbe rivelarsi impattante la domenica pomeriggio, soprattutto dal 20 gennaio - aveva spiegato a inizio anno l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone - ma è anche essenziale per poter garantire, al termine dei lavori, la piena capacità autostradale con tre corsie per senso di marcia nella tratta tra Genova e Varazze".

Bruzzone: "C'è gente che non sceglierà più il nostro territorio per una giornata al mare"

E impattante lo è stato, a tal punto che ieri, domenica 29 gennaio, il rientro dalle località di riviera è stato un calvario, con coda in autostrada e blocco anche sull'Aurelia e sulla viabilità interna: "Denuncio - scrive il sindaco di Cogoleto - il grave disagio che il mio comune, ed altri ricompresi nel tratto di A10 tra Savona e Genova interessato da lavori di manutenzione autostradale, stanno subendo. È bastato un weekend di sole per intasare, per ore, la Statale Aurelia a seguito del blocco del traffico autostradale, con conseguenti ripercussioni anche sulla viabilita? interna e, soprattutto, con disagi enormi per chi ha scelto, e forse proprio per questa ragione non scegliera? piu?, il nostro territorio per trascorrere una giornata al mare".

La situazione e? divenuta intollerabile, "posto che - continua Bruzzone - ogni anno assistiamo a situazioni di questo genere a partire dal tragico crollo del ponte Morandi. Ben comprendo la necessita? di manutenere il tratto autostradale al fine di evitare futuri disastri, ma la ripercussione sul territorio di scelte che non ci hanno visto protagonisti e? inaccettabile considerato che una localita? come Cogoleto, i suoi abitanti e le attivita? economiche insediate vivono sul turismo e sulla vicinanza a Genova e Savona che consente, in condizioni di traffico normale, di raggiungere in nemmeno mezz’ora il posto di lavoro".

I dubbi sulla necessità di mantenere il cantiere aperto per mesi h24

Ma è veramente necessario - come aveva detto l'assessore Giampedrone - mantenere quel cantiere h24 fino a marzo? "Permettetemi di nutrire dubbi sulla necessita? e l’opportunita? di mantenere, per un tratto cosi? lungo, un cantiere aperto per mesi con un’entrata, quella del casello di Arenzano, che si immette direttamente in un restringimento di corsia seguito a breve da uno scambio di carreggiata" scrive Bruzzone.

Per questo motivo il sindaco di Cogoleto chiede garanzie sui tempi di esecuzione dei lavori (considerato che gli sono arrivate numerose segnalazioni su una presunta inattivita? del cantiere) in modo da scongiurare che venga intaccata la stagione primaverile ed estiva, il periodo di maggior afflusso per un piccolo comune di riviera che vuole vivere di turismo. "In quel caso i danni sarebbero incalcolabili e irreparabili - conclude il primo cittadino -. Non solo, sono a richiedere che vengano prese idonee misure volte a mitigare i disagi di questo periodo interessato dai lavori con particolare riferimento ai fine settimana dal venerdi? pomeriggio alla domenica sera".