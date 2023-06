Lavori in corso in tre campi da calcio comunali: "Obiettivo sostituire il manto prima della ripresa della stagione"

Quale futuro per i campi da calcio comunali Dario de Martini del Cige in Valtorbella, Grondona a Pontedecimo e Vallebona ai piani di Ferretto (Bavari)? A chiederlo in consiglio comunale, Alessio Bevilacqua, Lega, con un'interrogazione: i campi devono vedere ultimati alcuni interventi e il consigliere del Carroccio ha chiesto ragguagli su cronoprogramma e previsione fine lavori.

"Per i campi di Grondona, Ciga e di Piani di Ferretto, insieme all’assessore Alessandra Bianchi, abbiamo deciso di replicare l’accordo 2019 fatto con Lega Calcio e Regione Liguria e che aveva portato al rifacimento completo di sei manti erbosi. L’abbiamo replicato anche per il campo di sant’Eusebio, dove i lavori si sono appena conclusi con la sostituzione del manto erboso con il contributo all’80% dell’amministrazione e il restante 20% delle organizzazioni sportive con la regia della Lega Calcio" ha spiegato il vicesindaco Pietro Piciocchi.

Per quanto riguarda le tempistiche, il Comune è al lavoro per reperire le risorse necessarie a portare avanti i lavori durante l’estate: "Abbiamo un mese e mezzo per sostituire il manto prima della ripresa della stagione. È un obiettivo sfidante e abbiamo interlocuzioni aperte con gli amici del calcio. Confidiamo di formalizzare presto e di portare in aula i documenti finanziari degli interventi".