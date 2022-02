Lavori in autostrada: sabato di code fino a 8 km

Complice la giornata di bel tempo, sono molte le persone che questo sabato hanno deciso di spostarsi, trovando però code chilometriche sulle autostrade genovesi causa lavori.

Sulla A10 si segnala coda di 4 km tra Arenzano e Celle, direzione Savona, mentre sulla A12 altra coda di 4 km tra Recco e Rapallo (direzione Livorno).

Non va meglio sulla A26, dove è chiuso al traffico il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia fino alle 6 di lunedì provenendo da Gravellona Toce verso Genova per lavori (entrata consigliata verso Genova: Arenzano su A10 Genova-Ventimiglia. Uscita consigliata provenendo da Gravellona Toce: Arenzano su A10 Genova-Ventimiglia). Qui, tra Ovada e Masone in direzione Voltri si registrano 8 km di coda, sempre per lavori.