Sabato mattina infernale in autostrada, maxi coda di 7 km per lavori

Sabato mattina nero per chi si sposta in Liguria a causa dei lavori sulla rete autostradale.

La mattinata è infatti caratterizzata da ben 7 km di coda sulla A7, tra Busalla e il bivio per la A12, per lavori. Un mix tra cantieri, l'afflusso di molti automobilisti che arrivano dalla Lombardia per trascorrere il weekend in Liguria e infine coloro che si spostano verso gli imbarchi dei traghetti.

La situazione è difficile anche sulla viabilità ordinaria nell'entroterra perché molte persone, leggendo i pannelli che segnalano la lunga coda, escono dai caselli prima di Busalla e si immettono sulle strade dei comuni, con alto rischio intasamento.

Sulle altre autostrade genovesi la situazione va meglio e sulla A10 sono segnalate "solo" code a tratti in direzione Ventimiglia per traffico intenso.