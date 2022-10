Lavoratori Ansaldo: sciopero revocato, in arrivo due interrogazioni in Parlamento

Dopo la lunga giornata di ieri, con il corteo dei lavoratori Ansaldo e l'occupazione dell'aeroporto con la cancellazione di 9 voli, e soprattutto dopo la lettera di Cdp che questa volta scrive nero su bianco la parola "ricapitalizzazione", lo sciopero previsto oggi - venerdì 14 ottobre - è stato revocato. Soddisfatti i dipendenti che parlano di un "grande pareggio", promettendo di tenere alta la guardia: l'intervento di cui si parla è solo un'ipotesi, anche se come hanno detto i manifestanti, usando una metafora calcistica, "il pareggio è una buona notizia perché dipende con chi te la giochi, un conto è contro una squadra disastrosa e un altro è contro il Real Madrid allo stadio Bernabéu. Noi abbiamo strappato un grande pareggio alla Cdp che è la terza banca in Italia, un colosso".

“Bene la revoca dello sciopero dei lavoratori di Ansaldo Energia - dicono il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci - a seguito del comunicato diffuso da Cassa Depositi e Prestiti, sul nuovo piano industriale di rilancio della società e sulla manovra di implementazione finanziaria che si sta portando avanti, insieme a tutte le iniziative possibili, anche con il concorso di altri soggetti, con l’obiettivo di rafforzare la società e preservarne il valore. Si tratta di azioni peraltro che noi avevamo già comunicato questa mattina ai rappresentanti sindacali durante l'incontro in Regione, avendo avuto in questi giorni una serrata e costante interlocuzione con Cdp. Nel ribadire che il diritto di sciopero deve essere garantito, condanniamo fermamente tutti quegli atti che vanno oltre la libertà di manifestare. Bene quindi la revoca dello sciopero annunciata dai sindacati e che la situazione all’aeroporto si sia sbloccata, speriamo che nel futuro della trattativa prevalga il senso di responsabilità".

Il caso arriva in Parlamento

Intanto nel Parlamento appena costituito arriveranno due interrogazioni: a occuparsene, Lorenzo Basso al Senato e Valentina Ghio alla Camera, entrambi onorevoli liguri del Pd, affinché Ansaldo sia la prima questione sul tavolo del nuovo governo. I due parlamentari chiedono al governo di "mettere in campo, in accordo con le parti sociali, ogni azione per sostenere Ansaldo Energia, mantenendo la capacità produttiva e i livelli occupazionali", come richiesto nell'ordine del giorno presentato dal Pd in consiglio comunale a Genova nei giorni scorsi e votato all'unanimità.

"È prioritario che tutti gli attori, istituzionali e sociali, facciano quadrato per salvare e dare prospettive all'azienda, tutelando l'occupazione, le capacità produttive e le competenze tecnologiche maturate, scongiurando le ipotesi di ridimensionamento e il rischio di chiusura, nella prospettiva di un piano di rilancio e riqualificazione industriale di lungo respiro - affermano i parlamentari - a partire dall'impegno da parte di Cassa depositi e prestiti che garantisca un percorso per la ricapitalizzazione di Ansaldo Energia, necessaria a salvaguardare la strategicità dello stabilimento, tutelando la piena occupazione e la continuità della produzione e investa le risorse necessarie per il rilancio dell'azienda e per sostenere il suo piano industriale, a garanzia dei lavoratori e nell'interesse del Paese, anche in considerazione del ruolo fondamentale che Ansaldo riveste nella prospettiva di realizzazione della transizione ecologica prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza".