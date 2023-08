Ex esposti amianto, stop al pagamento del ticket per le visite

"La Giunta regionale ha dato il via libera al protocollo di sorveglianza sanitaria che consentirà ai lavoratori che sono stati esposti all’amianto, di poter effettuare le visite specifiche in modo totalmente gratuito". Lo dichiara in una nota Gianmarco Medusei, presidente del consiglio regionale della Liguria e consigliere regionale della Lega.

"Un intervento che avevo richiesto da tempo - prosegue Medusei -, presentando anche un’interrogazione in Consiglio regionale, fortemente voluto dai lavoratori, concentrati soprattutto nello spezzino, ma che era rimasto al palo a causa del covid. Finalmente, con l’ok della Regione, da settembre, in tutte le Asl della Liguria, i tanti lavoratori che sono venuti a contatto con l’amianto, non dovranno più pagare il ticket. Con l’avvio delle procedure, verrà fornito un codice di esenzione a tutti coloro che ne hanno diritto".

Il consigliere della Lega poi conclude con i ringraziamenti: "Al presidente dell’associazione Afea Pietro Serarcangeli, che ci ha dato l’input per intraprendere questo percorso, all’assessore alla sanità Angelo Gratarola e alla dottoressa Roberta Serena del dipartimento generale Sanità regionale".