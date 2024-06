Inchiesta corruzione: Lavarello un'ora e mezza davanti ai pm

È durato circa un'ora e mezza l'interrogatorio in procura di Alfonso Lavarello, il presidente dell'aeroporto di Genova sentito come persona informata sui fatti dai magistrati Luca Monteverde e Federico Manotti, titolari del fascicolo relativo alla maxi inchiesta sulla corruzione che ha portato ai domiciliari del presidente della Regione Giovanni Toti, dell'imprenditore Aldo Spinelli, dell'ex capo di gabinetto della Regione Matteo Cozzani e alla detenzione in carcere dell'ex presidente di Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini.

Lavarello, dopo aver incontrato i pm è uscito senza parlare con i giornalisti.

A 75 anni, il presidente dell'aeroporto è considerato il deus ex machina dell'accordo tra due acerrimi nemici per la spartizione delle aree portuali: Aldo Spinelli, ai domiciliari per corruzione dallo scorso 7 maggio, e Gianluigi Aponte, il patron di Msc che dopo una guerra con Spinelli e con l'ex numero uno del porto Paolo Emilio Signorini - in carcere con la stessa accusa - aveva stretto un accordo con il rivale grazie all'intervento di Lavarello.

È tutto scritto nelle carte dell'inchiesta: Lavarello il 10 novembre 2022 chiama Signorini, informandolo della buona riuscita del suo intervento a bordo dello yacht di Spinelli durante un incontro, al termine del quale aveva abbandonato la barca con in mano un plico giallo. "Paolo, fatto e firmato". "Firmato? Addirittura? No vabbè mi stai prendendo per il culo", aveva risposto incredulo Signorini. L'accordo in questione riguarda la spartizione del terminal Rinfuse, al centro dell'inchiesta per la proroga trentennale concessa ad Aldo Spinelli. Lavarello avrebbe fatto da tramite per la pace tra Aponte e Spinelli dopo una vera e propria guerra a colpi di minacce e lettere di avvocati (e anche per questo è stato definito "il diplomatico" dagli stessi magistrati).

Dopo la notizia ricevuta da Lavarello, Signorini aveva telefonato a Giovanni Toti che reagiva entusiasta all'accordo. "Gli offriamo anche la cena, guarda! Nonostante possa abbondantemente permetterselo", commentava riferendosi a Lavarello.