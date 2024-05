Notte di controlli in riviera, due patenti ritirate e 28 punti tolti

Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 maggio personale della sezione polizia stradale di Genova, in collaborazione con i medici della polizia, ha effettuato un servizio dedicato nel Tigullio, zona particolarmente interessata dalla movida del fine settimana.

In particolare sono stati controllati numerosi veicoli e persone tra Sestri Levante e Cavi di Lavagna grazie a un ufficio mobile attrezzato per la raccolta e la verifica di campioni salivari per accertare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti e alla presenza del medico per verificare lo stato psichico dei conducenti.

Dai controlli effettuati, due dei conducenti sono risultati positivi all'alcol test e sono stati sanzionati amministrativamente per guida in stato di ebbrezza alcolica. Contemporaneamente sono stati effettuati dal personale medico i tamponi per verificare l'eventuale uso di sostanze stupefacenti: in tutti i casi i risultati sono stati negativi.

Nel corso del servizio sono state contestate tre infrazioni al Codice della Strada, sono state ritirate due patenti e decurtato un totale di 28 punti.