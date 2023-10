La donna che ospitava animali selvatici in casa non affronterà un processo

L'indagine su Eugenia Rebecchi, fondatrice dell'associazione Ayusia, è stata ufficialmente chiusa.

Un anno fa, diverse specie animali erano state sequestrate nella sua residenza fatiscente a Lavagna. In seguito, l'associazione Ayusia è stata esclusa dalla lista delle organizzazioni di volontariato riconosciute dalla Regione. Il giudice ha considerato che la signora Rebecchi, assistita dal suo avvocato Claudio Zadra, aveva ospitato gli animali in casa sua "per scopi di assistenza e soccorso", senza intenti di lucro.

Il sequestro era scattato il 10 novembre scorso, quando alcuni vicini della donna avevano presentato una denuncia. I carabinieri forestali erano intervenuti e avevano trovato diverse specie animali in due appartamenti di sua proprietà, tra cui due volpi, due canidi, cinquantanove gabbiani reali, un capriolo, quattro tortore dal collare, quattordici colombi, un gheppio, un falco pellegrino e trenta tartarughe palustri americane.

Il sequestro era stato immediato, e gli ispettori dell'Asl 4 e i veterinari erano intervenuti per avviare il trasferimento degli animali. Erano stati effettuati numerosi viaggi per trasportare gli animali bisognosi di cure al Cras di Campomorone (gestito da Enpa), dove, una volta curati, erano stati liberati - laddove possibile - nel loro habitat naturale.

La signora era stata oggetto di un'indagine per maltrattamento degli animali, ma di recente il giudice Alberto Lappini ha deciso di chiudere il caso. La donna è ben nota nella zona, soprattutto per l'impegno profuso negli anni attraverso l'associazione da lei fondata, e per il suo impegno a favore dell'ambiente.