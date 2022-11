Volpi, gabbiani e tartarughe: maxi sequestro di animali selvatici

Maxi sequestro di animali selvatici a Lavagna. L'operazione è scattata giovedì 10 novembre a seguito di una perquisizione dei carabinieri forestali in due appartamenti di un'anziana signora.

Gli animali, tra cui 59 gabbiani reali, 2 volpi e 1 capriolo, erano detenuti illegalmente perché senza autorizzazione e necessitavano di una sistemazione adeguata. Per questo motivo i militari si sono rivolti all'Enpa di Genova che gestisce il Centro di recupero animali selvatici a Campomorone dove sono arrivati anche 4 tortore dal collare, 14 colombi, un gheppio, un falco pellegrino e trenta tartarughe palustri americane appartenenti al genere Trachemys, specie esotica e alloctona non rilasciabile in natura.

Tutti detenuti in condizioni non compatibili con la vita e il benessere animale in una palazzina fatiscenti dove regnava la sporcizia, l'incuria e il degrado. La perquisizione è scattata proprio a causa di odori “stomachevoli e nauseabondi” provenienti dai due appartamenti.

Sono stati necessari più viaggi per trasportare tutti questi animali al Cras, dove saranno visitati e curati. "Da noi potranno ristabilirsi, verranno lavati, ripuliti e sfamati, infine riabilitati per permettere loro di tornare in libertà - scrivono dall'Enpa dI Genova -. Inutile dire che un tale carico di animali, che hanno fatto ingresso tutti assieme al nostro centro da un giorno all’altro, stanno davvero mettendo a dura prova la capacità della struttura. Non solo per una questione di spazio, ma anche di lavoro e di costi: i volontari stanno facendo letteralmente gli straordinari per assistere tutti questi animali e occuparsi di loro, che vanno ad aggiungersi a tutti quelli che già avevamo precedentemente in degenza (un’altra settantina di selvatici). Senza considerare le spese per mantenerli, cresciute drasticamente da un momento all’altro".

Da qui l'appello dell'associazione per affrontare la situazione: "Chiediamo dunque l’aiuto di tutti, ma proprio tutti, per recapitare al Cras cibo per animali di ogni tipo, potete chiamarci allo 0107212178 e chiederci cosa serve. Inoltre, questo potrebbe essere un buon momento per entrare nel team dei volontari e darci una mano ancor più concretamente".