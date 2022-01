Con una siringa insanguinata tenta la rapina, messo in fuga dal commerciante eroe

Impugnando una siringa insanguinata si è presentato in un supermercato chiedendo l'incasso. Con il volto coperto da casco e passa montagna non si aspettava il rifiuto del titolare che lo ha così messo in fuga a bordo di uno scooter..

L'episodio avvenuto lo scorso 25 ottobre ha portato all'arresto di un 53enne di Cogorno per tentata rapina.

Quel giorno il commerciante aveva chiamato immediatamente i carabinieri per segnalare l’accaduto e aveva sporto regolare denuncia presso la locale Stazione. Il sopralluogo eseguito dai militari ha consentito di recuperare l’arma del delitto. Infatti, vicino ai bidoni della raccolta differenziata del negozio è stata trovata una siringa sporca di sangue.

I militari dell’Arma hanno iniziato a esaminare le immagini degli impianti di videosorveglianza comunale attivi nei comuni di Lavagna, Cogorno e Sestri Levante. L’accurata analisi dei video ha permesso di individuare e seguire i movimenti del rapinatore che, sia prima di tentare il colpo, che durante la fuga per far perdere le proprie tracce, si è sempre spostato a bordo di uno scooter.

Per depistare gli investigatori, aveva portato con sé un doppio casco da moto, cambiandolo prima e dopo il colpo. Tuttavia l’espediente non è servito. I carabinieri hanno raccolto una serie di utili fonti di prova che hanno convinto il pubblico ministero a chiedere l’applicazione della misura cautelare al giudice per le indagini preliminari che ha ordinao l'arresto.

L’uomo è stato rintracciato e catturato nella propria abitazione di cogorno dai militari della stazione di Lavagna, che hanno svolto le indagini e che lo hanno portato nel carcere di Marassi.