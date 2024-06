Allarme fumo, ascensore dell'ospedale di Lavagna si blocca: anziano intrappolato

Intorno alle ore 20 di sabato 1° giugno 2024 uno degli ascensori per il pubblico nel corpo nord dell'ospedale di Lavagna si è improvvisamente bloccato. Una persona anziana è rimasta intrappolata all'interno.

La direzione sanitaria Asl 4 ha spiegato che probabilmente il blocco è stato causato da un guasto alla centralina che si trova al piano fondi. Un sensore ha fatto scattare l’allarme incendio per presenza fumo: i vigili del fuoco, intervenuti prontamente, hanno tolto corrente all’impianto e provveduto alla 'manovra a mano' per far uscire incolume la persona anziana che si trovava all'interno della cabina dell’ascensore al quarto piano.

Nessuno ha dunque riportato né lesioni né intossicazioni. "L’ascensore è stato messo in sicurezza e fuori servizio grazie alla presenza dell’ascensorista" spiegano da Asl 4, l’intervento si è concluso alle ore 21.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp