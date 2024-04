Minaccia di togliersi la vita, all'arrivo dei carabinieri fa fuoco

Grazie a una delicata operazione, i carabinieri sono riusciti a mettere in salvo un uomo, che sembrava intenzionato a commettere un gesto estremo. Nella serata di lunedì 1 aprile 2024 un uomo italiano di 62 anni, domiciliato a Lavagna, ha contattato la centrale operativa della guardia di finanza di Genova, riferendo di volersi togliere la vita.

La segnalazione è stata inoltrata immediatamente alle compagnie carabinieri di Chiavari e Sestri Levante, che hanno dato il via alle ricerche. Assente dal proprio luogo di domicilio, senza parenti o amici che potessero averlo alloggiato, il soggetto è stato ricercato per le vie di Lavagna dal personale dell'aliquota radiomobile della compagnia di Sestri Levante, che lo ha trovato, in ultimo, sulla panchina di un parco pubblico, in evidente stato di alterazione psicofisica e armato di pistola.

Alla vista dei militari il 62enne si è portato l'arma da fuoco alla tempia, minacciando di suicidarsi, e ha poi sparato un colpo in aria a scopo intimidatorio, urlando ai carabinieri di non avvicinarsi. Richiesti rinforzi, il soggetto è stato circondato da pattuglie delle compagnie carabinieri di Sestri Levante e Chiavari, che hanno messo in sicurezza l'area, mentre i militari dell'aliquota operativa e radiomobile di Sestri Levante gli si sono avvicinati e, conversando, lo hanno tranquillizzato e convinto a consegnare l'arma da fuoco.

Oltre alla pistola, rivelatasi una Beretta con matricola abrasa, all'esito della perquisizione personale sono stati rinvenuti anche 24 proiettili calibro 6x35, sottoposti a sequestro. Il soggetto è stato arrestato e condotto sotto scorta presso il pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna per una visita psichiatrica.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp