Ubriaco semina il panico in ospedale: schiaffi, ambulanza danneggiata e minacce

È arrivato ubriaco al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna e ha seminato il panico. Il protagonista della vicenda è un 30enne originario della Somalia, denunciato dai carabinieri della locale stazione per danneggiamento, violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Lo straniero era stato trasportato in ospedale perché soccorso in strada in stato di forte agitazione dovuta all'abuso di alcol, al momento di essere medicato è andato in escandescenza, colpendo con degli schiaffi la guardia giurata in servizio e causando danni alla struttura e a un’autoambulanza della Croce Rossa.

Anche i carabinieri che sono intervenuti sono stati minacciati e sono stati costretti, per riportare la calma, a contenere il paziente, che è stato finalmente sottoposto a cure mediche.