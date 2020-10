Spaccio di droga sulle alture di Lavagna, arrestato un 32enne

Intorno alle 12.30 di venerdì 16 ottobre 2020 i poliziotti del commissariato di Chiavari hanno arrestato un 32enne genovese per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Il giovane è stato fermato in via Santa Giulia a Lavagna, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga, in risposta anche alle segnalazioni pervenute da alcuni cittadini che avevano notato uno strano andirivieni nella zona denominata 'Korea'.

All'interno dell'abitazione del 32enne i poliziotti hanno trovato 167 grammi di hashish, 70 di marijuana, 11 di mannite, 170 euro in banconote di piccolo taglio e un bilancino di precisione. Questa mattina il 32enne è stato giudicato con rito direttissimo.