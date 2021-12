Lavagna, incendio in canonica: parroco intossicato

Per ragioni ancora da accertare nella mattinata di sabato 18 dicembre 2021 è divampato un incendio nella canonica della chiesa di Santo Stefano a Lavagna poco dopo le ore 8 del mattino.

Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Chiavari che hanno domato le fiamme, secondo quanto riferito dalla centrale operativa sarebbero bruciati due locali adiacenti alla chiesa.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118 per soccorrere il parroco della chiesa, rimasto intossicato dai fumi. Secondo quanto riferito dal 118 non sarebbero state invece presenti gravi ustioni sul corpo dell'uomo. Il prete è stato soccorso e trasportato all'ospedale San Martino di Genova in elicottero.