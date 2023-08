In difficoltà per il mare mosso, va in arresto cardiaco

Raffica di soccorsi in mare nel pomeriggio di giovedì 3 agosto 2023. Il più grave è un giovane finito in arresto cardiaco a Lavagna. La chiamata alla centrale operativa del 118 è arrivata intorno alle 16.30 e segnalava un giovane in difficoltà tra le onde.

Quando la capitaneria di porto è intervenuta insieme a un'ambulanza della Croce Verde di Lavagna e all'automedica Tango 1, il giovane, dall'età apparente di 20 anni, è stato restituito dal mare. A quel punto è partito il viaggio in codice rosso verso il pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna.

Altre due persone sono state soccorse negli stessi minuti nel levante genovese ed entrambe hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Per recuperarli è dovuto intervenire l'elicottero dei vigili del fuoco. I due bagnanti sono stati recuperati a un centinaio di metri dalla riva, aggrappati ad altrettante boe.