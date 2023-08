Ragazzo di 20 anni muore travolto dalle onde

Non ce l'ha fatta purtroppo il giovane turista francese di 20 anni finito in arresto cardiaco dopo essere stato travolto dalle onde nel mare di Lavagna, nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 agosto. La chiamata alla centrale operativa del 118 è arrivata intorno alle 16.30 e segnalava un giovane in difficoltà tra le onde.

Quando la capitaneria di porto è intervenuta insieme a un'ambulanza della Croce Verde di Lavagna e all'automedica Tango 1, il giovane è stato restituito dal mare. A quel punto è partito il viaggio in codice rosso verso il pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna, ma purtroppo in ospedale il cuore del giovane ha cessato di battere.

Questa è stata solo una delle operazioni in mare nel pomeriggio. Altre persone sono state soccorse negli stessi minuti, in altri due casi, nel levante genovese e hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Per salvarle è dovuto intervenire l'elicottero dei vigili del fuoco. I bagnanti sono stati recuperati a un centinaio di metri dalla riva, aggrappati ad altrettante boe. In particolare, a Capolungo una ragazza si è trovata in difficoltà e ha afferrato una boa rossa, a circa 80 metri dalla riva. I vigili del fuoco sono giunti sul posto: un sommozzatore si è tuffato raggiungendo la giovane e mettendola in salvo tramite il verricello dell'elicottero. Durante le fasi di sbarco a riva, il pilota si è accorto di un ulteriore ragazzo anch'egli bloccato su una boa e impossibilitato a rientrare a causa del mare grosso. Il secondo sommozzatore si è così lanciato ed ha portato in salvo anche lui.

Intorno alle 14 invece un turista 25enne era stato soccorso a Camogli e portato in codice rosso all'ospedale San Martino.