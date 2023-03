Maxi furto di metadone al Sert, un altro arresto

Secondo arresto per il maxi furto al Sert di Lavagna. I carabinieri della compagnia di Sestri Levante hanno tratto in arresto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Genova un 54enne e un 42enne (quest'ultimo era già stato arrestato), entrambi di Rapallo.

I due sono considerati gli autori del furto, avvenuto il 26 febbraio 2023 all'interno del Sert dell'ospedale di Lavagna, di un grosso quantitativo di farmaci stupefacenti, metadone e soboxone, quantificato in circa 23 kg, e di alcuni dispositivi elettronici presenti all'interno degli uffici.

I ladri avevano messo a soqquadro i locali tanto da costringere il personale a dirottare, temporaneamente, il servizio di assistenza ai pazienti. L'indagine, svolta con l'ausilio di alcune telecamere di videosorveglianza della zona e grazie ai diversi riscontri ottenuti nel corso dell'attività investigativa, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza sul conto dei due arrestati, fatta salva la presunzione di innocenza.

Uno dei due soggetti era stato già trovato in possesso di ben 2 litri del metadone rubato nel corso di una recente perquisizione e pertanto in quella circostanza già arrestato in flagranza di reato. Nel corso della mattinata di venerdì 31 marzo i carabinieri hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere, traendo in arresto i due soggetti, che sono stati trasferiti nel carcere di Marassi.