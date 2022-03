Sorpreso a rubare negli spogliatoi degli operai, arrestato dopo una colluttazione

Si è introdotto all'interno degli spogliatoi dei dipendenti di un cantiere navale situato all'interno del porto turistico di Lavagna, asportando dagli armadietti due portafogli, contenenti oltre 200 euro, ed effetti personali.

Scoperto, dopo una colluttazione, è stato bloccato dai carabinieri, intervenuti sul posto. Perquisito, è stato trovato in possesso di oggetti atti allo scasso e della refurtiva, restituita ai legittimi proprietari.

Per questo, nel tardo pomeriggio di martedì 1 marzo 2022, la pattuglia della stazione carabinieri di Lavagna, in collaborazione con i colleghi di Sestri Levante, ha arrestato per rapina impropria, lesioni personali e porto di attrezzi atti allo scasso un 30enne genovese, gravato da pregiudizi di polizia.