Evade dai domiciliari, poi rientra, aggredisce i parenti e sfascia la casa

"Beccato" fuori casa nonostante gli arresti domiciliari, non appena è rientrato ha messo il suo appartamento a soqquadro aggredendo anche i familiari.

È successo a Lavagna nel fine settimana dove i carabinieri impegnati in un controllo, passando per una via del centro, hanno notato un uomo che alla vista delle divise si dava precipitosamente alla fuga. I militari hanno riconosciuto subito l'uomo: un 55enne italiano sottoposto agli arresti domiciliari e, dunque, con il divieto di lasciare la propria abitazione.

Poco dopo, una segnalazione allarmante al 112: l'uomo era rientrato a casa in stato di escandescenza e stava aggredendo i suoi stessi familiari. Arrivati subito sul posto, i carabinieri hanno trovato il 55enne in stato di forte alterazione psicofisica intento a mettere a soqquadro l'appartamento, spaccando mobili e infissi.

L'uomo è stato faticosamente fermato e bloccato; poco dopo è stato ricoverato in psichiatria per accertamenti, dove e? stato piantonato in attesa del rito direttissimo disposto in seguito all’arresto per gli eventi della notte.

Sempre nel weekend altre tre persone italiane, di età compresa tra i 22 e i 55 anni, tutte residenti a Genova, sono state arrestate e portate in carcere poiché sottoposte agli arresti domiciliari per reati compiuti in precedenza, ma, nonostante ciò, sono evase più volte.