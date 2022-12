Colpito da una freccia, 56enne in gravi condizioni al San Martino

È stato colpito da una freccia scoccata da una balestra e si trova ora ricoverato, in gravi condizioni, al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Il 56enne era nel suo appartamento a Lavagna quando, per cause al vaglio dei carabinieri, è rimasto ferito da un dardo. Sul posto, in via Ekengren, è intervenuta l'automedica Tango1 per prestare i primi soccorsi all'uomo e la croce verde di Lavagna per il trasporto, in codice rosso, all'ospedale.

Sull'incidente indagano i carabinieri di Sestri Levante. Non si esclude che si sia trattato di un gesto volontario.