Era punto di appoggio di pusher e pregiudicati: sospesa licenza a un bar

Era diventato un punto di riferimento per i pusher della zona che avevano messo su una florida attività di spaccio nei dintorni, per questo la licenza del bar Sari di via Como, a Lavagna, è stata sospesa per 15 giorni come disposto dal questore di Genova. I poliziotti, nell'ambito di alcuni controlli, hanno anche trovato hashish e cocaina in uno dei cestini dei rifiuti del locale.

Il provvedimento riguarda un'indagine avviata dalla divisione polizia amministrativa e sociale, con numerosi appostamenti e osservazioni posti in essere dagli agenti del commissariato di Chiavari: questi controlli hanno evidenziato che il bar era diventato un punto di appoggio per spacciatori.

Inoltre è emerso che l’esercizio era anche un ritrovo abituale per pregiudicati, ritenuti dalla polizia pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In uno dei controlli effettuati, gli agenti di Chiavari hanno trovato, dentro un cestino dei rifiuti, 315 grammi di hashish e 6 grammi di cocaina suddivisi in dosi pronte alla vendita.