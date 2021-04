Litorale a misura di bimbi e famiglie, Lavagna conquista ancora la bandiera verde

Anche quest'anno sulla spiaggia di Lavagna vedremo sventolare la Bandiera Verde. Una notizia veramente ottima per l'amministrazione comunale in questo momento di ripartenza.

Come già l'anno scorso, un'indagine condotta fra un campione di oltre 2000 pediatri italiani ha insignito Lavagna di questo ambito riconoscimento, che vede il litorale di Lavagna tra quelli più a misura di bimbi e famiglie.

Felicissima l'assessore al turismo Elisa Covacci: «teniamo particolarmente a questo vessillo perché Lavagna è una città turistica che con le sue lunghe spiagge, i servizi offerti dagli stabilimenti e in più generale dalla città, le due stazioni ferroviarie sul mare, la facile accessibilità alle spiagge, il clima salubre e mite, i prodotti genuini della nostra Piana e un entroterra a due passi dal mare che con le sue vie dell'ardesia, i suoi terrazzamenti e muretti a secco non ha eguali, ha veramente tantissimo da offrire ai turisti più piccini e alle loro famiglie. E proprio in considerazione di tutto ciò che l'anno scorso è partito il progetto 'Lavagna loves family' in cui crediamo fermamente».