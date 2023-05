Anziano non torna a casa: era precipitato nell'orto. Salvato dai vigili del fuoco

È ormai buio e l'anziano non rientra a casa. Il telefono suona a vuoto e la preoccupazione dei parenti cresce ora dopo ora.

Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 29 maggio, la famiglia dell'uomo disperso lancia l'allarme. I primi a intervenire sono i vigili del fuoco che iniziano le ricerche nell'orto dell'ottantenne, in località Crocetta di Santa Giulia, nel comune di Lavagna. Dopo mezz'ora di cammino dalla strada carrabile lo vedono a terra. L'anziano era caduto senza avere più le forze di rialzarsi.

Stabilizzato su una speciale barella da trasporto in montagna, l'uomo è stato condotto in una piazzola dove lo attendeva l'ambulanza per il ricovero in ospedale. A collaborare al recupero anche i militi della Croce Verde di Sestri Levante e i carabinieri.