Addio a Laura Wronowski, nipote di Matteotti e staffetta partigiana in Liguria

All'età di 99 anni è morta a Milano Francesca Laura Wronowski De Topòr, giornalista e ultima nipote di Giacomo Matteotti, staffetta partigiana della brigata Giustizia e Libertà e figura importante della Resistenza in Liguria. Sulla tessera del Corpo volontari della Libertà il nome di battaglia di 'Kiky', ma ufficialmente decise di utilizzare il secondo nome di battesimo, Laura, e prese parte a numerose azioni, fra cui la liberazione di venti prigionieri ebrei dal campo di Calvari, nell'entroterra di Chiavari.

Nata a Milano il primo gennaio 1924 come terzogenita di Anita Titta (detta Nella) e del giornalista del Corriere della Sera Casimiro Wronowski. Nell'estate dello stesso anno viene ucciso dal regime fascista Giacomo Matteotti, zio di Laura in quanto marito della sorella di Nella, Velia. La parentela con il deputato socialista condiziona la vita della famiglia, che si sposta in Liguria. Finale Ligure, Bordighera e poi Lavagna. Nel 1938 li raggiunge la notizia della morte della zia Velia, e ai Wronowski vengono affidati i figli di Matteotti. La nuova famiglia si trasferisce a Chiavari e nell'estate del 1942, nella piscina di Chiavari, Laura conosce Sergio Kasman, ebreo di origine ucraina, studente universitario di Torino. I due si fidanzano, lui diventerà 'Marco', capo di stato maggiore del comando piazza di Milano per Giustizia e Libertà, venduto da una spia e ucciso il 9 dicembre 1944.

Il 9 settembre del 1943 Laura salì per la prima volta in Valfontabuona in bicicletta. Fu incaricata di salire sulle montagne per scegliere una località che garantisse un minimo di sicurezza, e verificare anche la disponibilità dei contadini del posto. Iniziò così la 'sua' Resistenza, che durò 18 mesi. La sua prima azione fu quella di consegnare al partigiano 'Paolino' una mezza banconota da 2 lire; Paolino aveva l'altra metà, in segno di riconoscimento. Laura fu quindi la prima ad arrivare in Valfontanabuona, proprio perché aveva il compito di valutare i luoghi e comprendere le possibilità di accoglienza della formazione. Qui rimase un paio di giorni da sola, ospitata da una famiglia di contadini e poi piano piano si aggiunsero altri componenti della futura formazione di Giustizia e Libertà. Fu una pioniera. Ai primi di marzo del 1944, venne poi costituita la Brigata Matteotti di cui Laura ne entrò a far parte all'interno della formazione 'Antonio Lanfranconi'.

Tra il giugno e il luglio del 1944 la prima vera azione da parte di Laura, la liberazione del campo di concentramento di Calvari. Il campo, situato presso la borgata di Calvari, precisamente nella località Piani di Coreglia, nel comune di San Colombano Certenoli, in provincia di Genova, era stato denominato 'Campo 52'. Era un campo per internati civili, che all'inizio accolse prigionieri inglesi, neozelandesi e africani e successivamente anche ebrei. Fu un episodio non cruento, senza spargimento di sangue. La Brigata, era venuta a sapere che nel campo, in quel periodo, erano ospitate circa una trentina di persone, tutti ebrei di mezza età. Il comandante studiò bene come procedere, anche con l'aiuto di due guardie del campo.

Solo dopo mesi e mesi di vita partigiana Laura riuscì a rivedere la madre, mentre il padre era stato arrestato in seguito ad una spiata (la madre non venne arrestata perché affetta da flebite) e portato nella 'Casa dello Studente' di Genova, che era divenuta la principale sede della Gestapo e nelle sue sale si perpetravano perpetrate le peggiori atrocità. All'approssimarsi della Liberazione, comprendendo che ormai si stava per concludere quella dura esperienza, chiese al comandante Zolesio se poteva scendere anche lei a Genova, perché voleva essere presente a quell'avvenimento.

Terminata la guerra intraprese la carriera giornalistica diventando professionista nel 1951. Si sposò con Massimo Fabbri e quando nacque il figlio Maurizio decise di lasciare il lavoro. In seguito ha testimoniato a lungo ai giovani la sua esperienza di partigiana e il valore della memoria con incontri nelle scuole. Commendatore al Merito della Repubblica Italiana, nel 2016 Laura Wronowski è stata insignita dal Ministero della Difesa della Medaglia di Liberazione. Nel 2018 ha ricevuto il premio nazionale 'Renato Benedetto Fabrizi' per l'impegno profuso nella difesa della libertà nazionale durante gli anni della sua giovinezza.