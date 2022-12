VIDEO | Chiesa gremita e un lungo applauso: addio alla giornalista Laura Ferrero

Una folla commossa per l'ultimo saluto a Laura Ferrero. Nella chiesa dei Santi Pietro e Bernardo alla Foce sono stati celebrati i funerali della giornalista ligure scomparsa all'età di 46 anni dopo una lunga malattia. Laureata in lettere moderne all'Università di Genova, firma de "Il Cittadino" e presidente dell'Ucsi Liguria, Laura era anche componente del consiglio nazionale dell'Unione cattolica della stampa italiana.

L'omelia è stata celebrata da monsignor Nicolò Anselmi: "Siamo molto numerosi, faceva parte della nostra diocesi ed era una di noi. Ha lavorato con passione, competenza ed equilibrio, la ringrazio per tutto quello che ha fatto. Un cuore grande". Anselmi ha poi voluto dedicare un lungo applauso alla giornalista scomparsa e ha spiegato: "Oggi avrei dovuto celebrare le cresime con tanti ragazzi in un altra parrocchia, ma l'arcivescovo Tasca mi ha detto: 'No, devi andare alla Foce da Laura'". I due erano legati anche da un rapporto di amicizia.

L'Ordine dei giornalisti della Liguria l'ha ricordata attraverso una nota ufficiale: "Laura Ferrero ha svolto la sua attività giornalistica presso il settimanale cattolico genovese "Il Cittadino" con grande impegno culturale ed etico, conquistando l'apprezzamento dei lettori e la stima dei colleghi che ne hanno conosciuto il rigore professionale, l'umanità, la simpatia e la disponibilità verso gli altri. Doti che l'hanno portata ad essere eletta al vertice dell'associazione dei giornalisti cattolici della Liguria, alla quale si è dedicata con grande impegno. Malgrado la lunga malattia che l'ha strappata ancora giovane alla vita, Laura Ferrero ha continuato a svolgere finché è stata in grado l'attività giornalistica. Giungano alla famiglia di Laura Ferrero le sentite condoglianze dell' Ordine dei Giornalisti della Liguria".

Il servizio funebre è stato curato da Asef.