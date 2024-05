Latitante arrestato in città, era appena arrivato da Torino

È stato arrestato a Genova, nell'ambito di un'operazione congiunta tra carabinieri e polizia locale, un latitante sospettato di essere uno dei principali fornitori degli spacciatori di droga della città. L'uomo, originario del Senegal, è stato individuato dalle forze dell'ordine grazie ad alcuni pedinamenti, era appena arrivato da Torino ed è stato poi localizzato in un appartamento in via del Campasso nel pomeriggio di martedì 30 aprile 2024.

Appena rientrato a casa è stato fermato ed è scattata una perquisizione domiciliare che ha permesso di trovare 55 grammi di cocaina, materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e denaro presumibilmente provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Marassi, è stato contestualmente eseguito anche un ordine di carcerazione pendente, doveva infatti scontare una pena di tre anni per reati legati alle sostanze stupefacenti.

"È con soddisfazione - commenta l'assessore alla sicurezza Sergio Gambino - che vediamo l'operazione di ieri pomeriggio come un chiaro esempio dell'efficace collaborazione con le forze dell'ordine nel contrasto al traffico di droga e nella protezione della sicurezza dei nostri cittadini: sottolinea l'importanza di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto al degrado, con particolare attenzione alle aree che richiedono interventi prioritari, come il Centro Storico. Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine agli agenti coinvolti per il loro costante impegno e dedizione nel garantire la sicurezza e la legalità nel nostro territorio". L'operazione è stata condotta dal nucleo operativo della compagnia Genova Centro dei carabinieri e dal Gocs, Gruppo operativo contrasto stupefacenti della polizia locale.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp