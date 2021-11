Maxi telo si sgancia dai ponteggi: paura in centro

Complice il maltempo, un maxi telo si è sganciato dai ponteggi in largo XII Ottobre.

La pubblicità era stata affissa alle impalcature di un palazzo, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione della sede di Banca Passadore.

Alcuni passanti hanno notato il banner penzolante e hanno avvisato la polizia locale, che sta monitorando la zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, tramite l'autoscala, stanno cercando di rimettere in sicurezza il telo, in modo che non possano verificarsi incidenti per pedoni o automobilisti.

La pioggia e il vento hanno creato anche altri disagi in città: i pompieri sono intervenuti in via Ausonia dove un albero è caduto su una macchina, a Nervi e Bargagli. In mattinata si sono, invece, registrati diversi allagamenti a ponente ma senza grosse ripercussioni.