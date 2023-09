Cooperativa Lanza del Vasto: domani lo sciopero dei lavoratori senza stipendio

Si terrà domani, martedì 19 settembre, lo sciopero di tutto il personale della cooperativa sociale Lanza del Vasto dell’area metropolitana di Genova.

La Cgil Funzione Pubblica comunica che, tra le ragioni della protesta, ci sono i continui ritardi nel pagamento delle retribuzioni (a oggi sono stati effettuati i bonifici di quote di acconto pari al 40% di giugno), gravi problemi logistico-organizzativi causati da esodi di massa con conseguente riduzione degli organici e mancanza di liquidità per erogare i servizi; carenza, in alcuni casi assenza, di forniture del materiale di consumo.

La situazione in cui versano dipendenti e utenti ospiti nelle residenze sanitarie e case di riposo gestite dalla cooperativa sarà al centro della protesta di martedì: l’appuntamento per i manifestanti è fissato per le ore 10 in piazza Dante.