Crisi Lanza del Vasto: ospiti Rsa trasferiti per carenza di personale

Ancora problemi per la crisi della cooperativa Lanza del Vasto, da tempo al centro di una vertenza anche con i lavoratori che sono scesi in piazza denunciando una situazione fatta di stipendi fermi, fuga di operatori, servizi ridotti all'osso e pesanti conseguenze anche per l'utenza di una realtà che si occupa di strutture sociali e sociosanitarie in tutta la città metropolitana.

Asl 3 ha spiegato attraverso una nota di aver "intrapreso tutte le opportune misure finalizzate alla presa in carico e alla gestione della problematica relativa alla struttura privata convenzionata Rsa Sestri Ponente, in merito alla situazione di carenza di personale evidenziata dall’ente gestore Coop Sociale Lanza del Vasto"

"In particolare nell’arco delle 24 ore i servizi Asl3 hanno effettuato specifica valutazione per la messa in sicurezza degli ospiti della struttura - spiega ancora Asl 3 -. Tale attività ha previsto la pianificazione del trasferimento verso altre strutture convenzionate di nove ospiti con necessità sociosanitaria di alta intensità (prima fascia), questi ultimi accolti presso la Rsa di Sestri Ponente in regime di ricovero temporaneo. Contestualmente abbiamo previsto un monitoraggio stretto degli standard assistenziali al fine di valutare l’eventuale ulteriore trasferimento dei restanti 19 ospiti presenti in Rsa con regime di ricovero convenzionato definitivo. Asl3 aggiunge che la SSD Assistenza Geriatrica Territoriale Asl3 è in costante contatto con la Coop Sociale Lanza del Vasto per far fronte a eventuali ulteriori criticità che dovessero presentarsi".