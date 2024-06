Lanterna azzurra per la giornata del rifugiato, poi biancorossa per San Giovanni Battista

Illuminazione speciale, nei prossimi giorni, per la Lanterna, il simbolo della città di Genova. Giovedì 20 giugno 2024 è l'azzurro il colore scelto in occasione della giornata mondiale del rifugiato, stesso colore domenica 23 giugno per la giornata del servizio pubblico delle Nazioni Unite.

Lunedì 24 giugno, invece, in occasione delle celebrazioni di San Giovanni Battista, santo patrono di Genova, il complesso monumentale sarà illuminato di bianco e rosso e sarà aperto dalle ore 10 alle 18 con ultimo ingresso alle 17.30.

Ulteriore iniziativa nella giornata di mercoledì 26 giugno, il colore scelto è il rosso, in concomitanza con la giornata internazionale di supporto alle vittime della tortura.

