Carcere Marassi, doppio lancio di droga e telefonini

Continuano i lanci di oggetti indirizzati ai detenuti del carcere di Marassi. Solo nella giornata di venerdì 26 gennaio sono stati trovati dalla polizia penitenziaria due pacchi lato corso De Stefanis.

Il primo era un grosso marsupio con all’interno tre cellulari smartphone da usare di nascosto in cella. Il secondo conteneva un involucro con dentro a sua volta quattro telefonini e droga.

"A questo punto - sottolinea Fabio Pagani, segretario regionale Uil Penitenziari - visto l’ingente materiale sequestrato, è giunto il momento di presidiare l’esterno del carcere Marassi di Genova anche con l’ausilio delle altre forze di polizia, soprattutto in questa condizione di sovraffollamento. Oggi a Marassi si contano 680 detenuti a fronte di una capienza regolamentare prevista di 500. I lanci si stanno moltiplicando. Ci complimentiamo per la brillante operazione, ma urgono interventi per impedire in origine l'introduzione di oggetti non consentiti e i traffici illeciti che in carcere fruttano il triplo che fuori. Servono rinforzi organici, strumentazioni ed equipaggiamenti. Va anche riorganizzato il modello detentivo".