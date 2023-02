Lancio di droga nel carcere di Marassi: "Non è la prima volta"

Nel tardo pomeriggio di domenica 26 febbraio 2023 gli agenti della polizia penitenziaria del carcere di Marassi hanno trovato 40 grammi di droga addosso a un detenuto, lanciati dall’esterno all’interno del passeggio. L'intervento dei poliziotti ha evitato che la sostanza stupefacente potesse essere consumata o spacciata all'interno della struttura penitenziaria.

L'episodio è stato denunciato da Claudio Panetta, vice segretario regionale del sindacato Sappe, che spiega: "Non è la prima volta che in carcere viene trovata della droga, in altre occasioni sono anche stati recuperati anche telefoni cellulari che permettevano ai detenuti di comunicare con l'esterno".

Diversi sono i problemi secondo Panetta: "Chiediamo maggiore attenzione e un potenziamento del settore sicurezza carceri, argomento che sembra si stia allontanando dalla politica gestionale dei penitenziari. Ne è testimone la limitazione delle perquisizioni all'interno delle camere detentive, effettuate non più in maniera preventiva, oggi bisogna premunirsi di innumerevoli permessi prima di esercitare queste delicate operazioni di servizio, che il più delle volte vanificano l'effetto sorpresa. L'enorme sforzo dei poliziotti penitenziari, a cui va un plauso per quanto rinvenuto, non basta. È indispensabile dotare il corpo di maggiori strumenti tecnologici e di un organico sufficientemente potenziato per poter implementare i controlli sui familiari dei detenuti che accedono per i colloqui e tutto il perimetro esterno dell’istituto, oggetto di lanci di oggetti non consentiti e droga".

Secondo il sindacato "il Ministro della Giustizia e il nuovo capo dipartimento devono rivedere l'assetto organizzativo e le competenze del corpo, l'attività deve essere supportata da nuclei antidroga e anti intrusione in ogni istituto. La Polizia Penitenziaria deve inoltre essere dotata di nuove apparecchiature tecnologiche per poter contrastare le comunicazioni con l'esterno da parte di detenuti che mantengono rapporti con la criminalità e commettono reato".