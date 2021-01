Lancia vasi e bottiglie dalla finestra: denunciato

I poliziotti del Commissariato Centro e dell’Upg hanno denunciato un 44enne genovese: l’uomo è stato notato da alcuni residenti della zona (via Lugo) mentre, dal suo appartamento al secondo piano, lanciava in strada svariati oggetti tra cui un vaso di terracotta.

Gli agenti, immediatamente intervenuti, all’interno dell’abitazione hanno trovato il 44enne il quale, in evidente stato di alterazione psichica, ha tentato di negare tutto nonostante i numerosi frammenti di bottiglie di vetro sparsi in casa. L'uomo è stato denunciato per getto pericoloso di cose.

Già protagonista di episodi simili e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione, è stato accompagnato negli uffici di polizia per gli atti di rito.