Nuova diga foranea, il ministro Lamorgese arriva a Genova

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese sarà in prefettura a Genova venerdì 8 aprile 2022 per la sottoscrizione del 'Protocollo di legalità per la realizzazione della nuova diga foranea di Genova' e del 'Protocollo di legalità per la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi all’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente'.

I protocolli saranno sottoscritti dal commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi Marco Bucci, dal presidente dell’Autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale Paolo Emilio Signorini e dal prefetto Renato

Franceschelli. Per quello che riguarda la parte su 'Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera' anche dal capo dell’ispettorato territoriale del lavoro di Genova, Mariafrancesca Santoli, e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Fenal-Uil.

Successivamente Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno, parteciperà al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dove si discuterà della situazione della sicurezza nell’area metropolitana.