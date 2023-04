Lama scappa dal circo e corre in corso Italia

Un lama é scappato dal circo ed è fuggito lungo corso Italia. È successo nella mattinata del 23 aprile e a fotografare la scena, finita poi sui social, è stato un runner durante il suo allenamento mattutino.

L'animale fa parte del circo Madagascar che fino al 26 aprile si trova in piazzale Kennedy. II lama, alla fine, è stato recuperato dai legittimi proprietari allertati dai carabinieri e dopo aver creato non pochi disordini sulla carreggiata. Non si sono comunque registrati feriti o incidenti.

Foto credit: Gianluca Facciolo