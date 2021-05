Violenta aggressione in strada, un arresto per tentato omicidio

La vittima è stata trovata riversa a terra, priva di sensi. In manette un genovese di 49 anni, che è stato portato in carcere. L'episodio è avvenuto nel quartiere di San Martino

Intorno alle 23 di lunedì 10 maggio 2021 le volanti della polizia sono intervenute in via Lagustena a San Martino in seguito a una segnalazione di una violenta aggressione in strada. Sul posto gli agenti hanno trovato una persona riversa a terra, priva di sensi, che presentava evidenti ferite sul viso con abbondante fuoriuscita di sangue.

La descrizione fornita da un testimone ha permesso agli operatori dopo pochi attimi di rintracciare l'aggressore in una via limitrofa. Quest’ultimo, già conosciuto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti, aveva le scarpe ancora imbrattate di sangue per i calci in testa che aveva inferto alla vittima.

Nel frattempo quest'ultimo, un genovese di 43 anni, è stato trasportato al pronto soccorso prima in codice giallo e poi in rosso in quanto le sue condizioni si sono aggravate. L'aggressore, un genovese di 49 anni, è stato arrestato per il reato di tentato omicidio.

Il magistrato di turno, informato del peggioramento delle condizioni della vittima, ha disposto la traduzione del 49enne presso il carcere di Marassi.