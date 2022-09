Disperso durante una gita: mobilitazione per ritrovare un 90enne

Grande mobilitazione nella mattinata di giovedì 1 settembre 2022 nella zona del Lago delle Lame nel comune di Rezzoaglio per cercare un 90enne disperso durante una passeggiata con la moglie e la figlia.

L'uomo ha preso una strada sterrata diversa rispetto a quella del gruppo, probabilmente per andare a cercare dei funghi, e non è stato più ritrovato. Le due donne che erano con lui hanno quindi lanciato l'allarme, in zona sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e un'ambulanza della Croce Rossa e sono partite le ricerche.

Fortunatamente il 90enne è stato ritrovato dopo un paio d'ore, si era solo smarrito ed era in ottime condizioni, non è stato necessario l'intervento dei medici.