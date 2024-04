Scivola e si ferisce a una caviglia, soccorso dall'elicottero

Un uomo di 66 anni è rimasto ferito nei pressi del lago di Giacopiane nel comune di Borzonasca. Visto il luogo impervio è stato allertato l'elicottero Drago dei vigili del fuoco.

L'allarme è scattato poco prima delle 16 di domenica 21 aprile 2024. Sul posto è intervenuta anche la Croce Rossa di Cogorno. Il 66enne sembra avere riportato la sospetta frattura di una caviglia.

Cosciente e non in pericolo di vita, l'uomo è stato trasferito con l'elicottero in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp