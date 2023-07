Tragedia al lago, si tuffa e non riemerge più

Un uomo di circa trent'anni è morto domenica 23 luglio 2023 nella zona di Viganego, frazione di Bargagli dopo essersi tuffato nel Lago du Beo.

Sul posto, poco prima delle 14, sono intervenute l'automedica Golf 3, un'ambulanza dell'Associazione Gau, il soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri, che si stanno occupando delle indagini. Dell'accaduto è stato informato il magistrato di turno.

Ancora non è chiaro se il giovane abbia accusato un malore, magari a causa dell'acqua fredda, oppure abbia battuto la testa. Intanto i vigili del fuoco si stanno occupando, insieme al soccorso alpino, di trovare il modo per portare via la salma.

Notizia in aggiornamento.