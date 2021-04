Doppio salvataggio ai laghetti di Nervi, escursionista portata in ospedale in codice rosso

Ricerche in corso nel primo pomeriggio nella zona dei laghetti di Nervi, dove è stata segnalata una persona priva di coscienza in seguito a una caduta. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di domenica 25 aprile 2021.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e Soccorso Alpino, che hanno raggiunto il luogo via terra per prestare soccorso alla donna, individuata dall'elicottero Drago, che poi l'ha trasportata, cosciente, al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice rosso.

In mattinata i vigili del fuoco erano già intervenuti nella stessa zona per soccorrere un uomo, che, nel tentativo di saltare il rio, è caduto da un'altezza di circa quattro metri, provocandosi delle lesioni agli arti inferiori.