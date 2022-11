Marito e moglie commercianti coltivavano marijuana in casa della vecchia madre

Nel retro del negozio la bottega della droga. Una coppia di commercianti genovesi 50enni è stata denunciata dalla polizia locale per il reato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del reparto Sicurezza urbana insieme al cane antidroga Maqui ieri pomeriggio, martedì 22 novembre, hanno controllato due attività (un negozio di ferramenta gestito dal marito e uno di materiale elettrico in mano alla moglie), in via Bologna al Lagaccio.

Nei locali del ferramenta sono stati trovati un panetto di hashish di quasi un etto, 3mila euro in contanti, un essiccatoio, una serra nel bagno e del materiale agricolo per la coltivazione e la crescita della droga. Anche l'attività in capo alla donna è stata sottoposta a perquisizione, qui la polizia locale ha sequestrato un bilancino di precisione e denaro contante avvolto in alcuni vestiti.

Nell'auto della moglie, poi, gli agenti hanno notato delle tracce di terra. La donna ha subito confessato di aver appena portato una pianta di marijuana in casa dell'anziana madre dove c'erano anche altre porzioni di pianta già

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro dalla polizia locale.